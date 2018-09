Mega-Deal in der Medienbranche ist perfekt: Das britische Medien- und Telekommunikations-Unternehmen Sky geht an den US-Kabelnetzbetreiber Comcast. Das amerikanische Unternehmen hat rund 33 Milliarden Euro für den Medienkonzern geboten. Damit setzte sich der Kabelriese aus den USA in einem Bieterwettstreit gegen 21st Century Foxv durch. Das hat die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde mitgeteilt.