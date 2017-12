Rettung in den Alpen: Skifahrer saßen in Gondeln fest

Rettung in den französischen Alpen: Mindestens einhundert Menschen sind in einer Seilbahn in der Nähe von Grenoble steckengeblieben. Der Vorfall ereignete sich im Skigebiet Chamrousse, etwa 30 Kilometer südöstlich von Grenoble. Hubschrauber setzten Rettungskräfte auf den Ski-Gondeln ab, um die Ski- und Snowboardfahrer aus ihrer Lage zu befreien.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Wie es zu der Panne am Sonntagnachmittag kommen konnte ist noch unklar. In jede der Gondeln passen bis zu zehn Menschen. Die Seilbahn befördert Wintersportler in eine Höhe von über 2.200 Meter.