Siemens errichtet Campus in Berlin

Der Technologiekonzern Siemens plant auf dem historischen Siemens-Gelände in Berlin-Spandau einen Innovationscampus – die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte von Siemens in Berlin. In den kommenden Jahren sollen bis zu 600 Millionen Euro in eine neue Arbeits- und Lebenswelt investiert werden: Siemensstadt 2.0.