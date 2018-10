Siemens-Chef sagt Konferenz in Riad ab

Siemens-Chef Kaeser sagt Teilnahme an Investorenkonferenz im saudi-arabischen Riad ab.

Siemens-Chef Joe Kaeser hat einen für diese Woche geplanten Besuch in Saudi-Arabien abgesagt. Das teilte der Vorstandsvorsitzende des Technologiekonzerns am Montag über das soziale Netzwerk Linkedin mit. Kaeser hätte in dem Wüstenstaat an der am Dienstag in Riad beginnenden Investorenkonferenz „Future Investment Initiative“ teilgenommen. Als Grund gab er die unklare Lage im Fall des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi an.

Zuvor hatten bereits mehrere Vertreter aus Politik und Wirtschaft ihre Teilnahme an der Riad-Konferenz wegen der Khashoggi-Affäre abgesagt. Die Saudis hatten den Tod des verschwundenen Journalisten in ihrem Konsulat in Istanbul am Samstag eingestanden.