In der Fußball-Bundesliga hat Bayer 04 Leverkusen am Sonntagabend in einem torreichen Spiel gegen Borussia Mönchengladbach knapp mit 4:3 gewonnen.

Bereits am Nachmittag gab es ebenfalls einen knappen Sieg für den VfL Wolfsburg. Die Wölfe siegten gegen Hoffenheim mit 2:1.