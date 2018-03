Bei einem Brand in einem sibirischen Einkaufszentrum sind mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Darunter sollen auch Kinder sein. Dutzende weitere Menschen wurden bei dem Feuer in dem Shopping-Center in der Stadt Kemerowo verletzt oder werden noch vermisst.

Der Brand war am Sonntagabend ausgebrochen und ist mittlerweile unter Kontrolle, heißt es in russischen Medienberichten. Die Brandursache steht noch nicht fest.