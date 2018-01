„Shutdown“ in den USA nach einem Jahr Trump

Regierungs-„Shutdown“ in den USA: Ausgerechnet am ersten Jahrestag der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump ist es zum Stillstand seiner Regierung gekommen. Der US-Staatshaushalt hat die Schuldenobergrenze erreicht. Damit ist um Mitternacht (Ortszeit) eine automatische Haushaltssperre, der sogenannte „Shutdown“, in Kraft getreten und die Regierungsbehörden bekommen ab sofort kein Geld mehr.

Republikaner und Demokraten konnten sich zuvor im US-Etatstreit im Senat in Washington nicht auf einen Übergangs-Haushalt einigen. Durch die fehlenden Mittel werden einige staatliche Einrichtungen nun gezwungen ihre Arbeit bis auf Weiteres einzustellen. Jetzt werden wieder Tausende Beamte in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt und Behörden temporär dicht gemacht. Zuletzt hatte es im Jahr 2013 eine solche Ausgabensperre gegeben.