SGE: Halbfinal-Tickets gegen Chelsea weg

Für das Halbfinal-Heimspiel von Eintracht Frankfurt (SGE) gegen den FC Chelsea in der UEFA Europa League sind die Tickets bereits restlos ausverkauft. „Für die Partie gegen Chelsea FC in der Commerzbank-Arena am Donnerstag, 2. Mai (21 Uhr), sind bis auf vorbehaltene Kontingente keine weiteren Tickets erhältlich“, teilte die SGE auf ihrer Internetseite mit.

Für das Rückspiel eine Woche später (9. Mai) in London an der Stamford Bridge erhält der Erstligist 2.235 Eintrittskarten. Die Bestellphase für das Rückspiel bei den „Blues“ beginnt am Dienstag, 23. April (10 Uhr) ausschließlich per Online-Bestellformular. Das Online-Bestellformular steht für 24 Stunden zur Verfügung, teilten die Hessen weiter mit.

Die Frankfurter hatten im Viertelfinale Benfica Lissabon ausgeschaltet. Erstmals seit 39 Jahren steht die Eintracht damit wieder in einem Halbfinale auf europäischer Ebene.