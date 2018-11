Sexualstrafrecht in der EU ungenügend

In gut Dreiviertel der Länder Europas ist Sex ohne Einwilligung keine Vergewaltigung. Amnesty International (AI) zufolge werde lediglich in acht von 31 untersuchten europäischen Ländern – darunter Deutschland, Irland, Großbritannien, Belgien, Zypern, Island, Luxemburg und Schweden – Vergewaltigung demnach über die Zustimmung definiert. In den übrigen 23 Ländern gebe es noch immer eine veraltete Vergewaltigungs-Gesetzgebung, teilte AI am Vortag des „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ mit.

Jeder kann unabhängig von seinem Geschlecht Opfer von Vergewaltigung werden. Es ist jedoch eine Straftat, von der Frauen und Mädchen unverhältnismäßig betroffen sind.

Entsprechende Gesetze hätten die Fähigkeit, Gerechtigkeit zu ermöglichen und Einstellungen zu beeinflussen. Sex ohne Zustimmung ist Vergewaltigung. Bis Regierungen ihre Gesetze mit dieser einfachen Tatsache in Einklang bringen, werden die Täter der Vergewaltigung weiterhin mit ihren Verbrechen davonkommen, so die Menschenrechtsorganisation.

In Deutschland gilt seit gut zwei Jahren ein neues Sexualstrafrecht mit dem Grundsatz „Nein heißt Nein“. Danach macht sich nicht mehr nur strafbar, wer Sex mit Gewalt oder Gewaltandrohung erzwingt. Entscheidend ist: Ob das Opfer der sexuellen Handlung widersprochen oder anderweitig deutlich gemacht hat, dass sexuelle Handlungen nicht erwünscht sind.