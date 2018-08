Sensation: Ulm kickt Pokal-Verteidiger Frankfurt raus

Im DFB-Pokal hat es am Samstagmittag die erste Sensation gegeben. Titelverteidiger Eintracht Frankfurt hat beim Regionalligisten SSV Ulm eine Pleite hinnehmen müssen. Der Viertligist siegte gegen die Frankfurter mit 2:1 – für Frankfurt heißt es damit raus in Runde eins.

Zum ersten Mal nach 22 Jahren scheiterte der Cupverteidiger damit in der ersten Runde. Zuletzt war Kaiserslautern 1997 als Titelverteidiger in der Auftaktrunde gescheitert. Nach der 0:5-Klatsche im Supercup gegen den FC Bayern München, setzte es für die Hessen innerhalb einer Woche die zweite Schlappe vor dem Bundesligastart.

Auch Pokalfinalist FC Bayern München tat sich in der ersten Pokalrunde schwer – ebenfalls gegen einen Viertligisten. Der Rekord-Pokalsieger mühte sich zu einem 1:0- Sieg bei Drochtersen/Assel. Als viele im Stadion gegen Ende der Partie an eine Pokalsensation glaubten, erlöste Lewandowski den haushohen Favoriten in der 82. Minute. Blamage abgewendet, der FC Bayern steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals.

Die weiteren Ergebnisse: Auch der VfL Wolfsburg (1:0 in Elversberg) und Bayer 04 Leverkusen (1:0 in Pforzheim) ziehen in Runde zwei ein. Ebenso Hoffenheim (6:1 gegen Kaiserslautern) und Bremen (6:1 gegen Wormatia Worms). Eine Runde weiter sind auch der 1. FC Nürnberg (2:1 gegen SV Linx), der MSV Duisburg (1:0 beim TuS Dassendorf).

Der SV Rödinghausen hat Dynamo Dresden mit einem 3:2 und nach einer Verlängerung aus dem DFB-Pokal geschossen. Nach 90 Minuten stand es 2:2. Auch der Hamburger SV kickt ebenso weiter im DFB-Pokal mit (5:3 gegen TuS Erndtebrück), wie der SV Sandhausen (6:0 gegen RW Oberhausen) und der FSV Mainz 05 (3:1 gegen Erzgebirge Aue).