Seehofer will in jedem Fall weitermachen, Gegner in CSU machen mobil

Kurz vor der bayerischen Landtagswahl machen die Gegner von Parteichef Horst Seehofer in der CSU mobil. Mehrere Mitglieder des CSU-Vorstands wollen Seehofer von möglichen Koalitionsverhandlungen ausschließen.

Ein entsprechender Beschluss soll für die Sitzung des Gremiums am Montag nach der Wahl vorbereitet werden, schreibt der „Spiegel“. Das wäre ein beispielloser Vorgang und käme einer Entmachtung des Parteichefs gleich. Auch ein Sturz Seehofers ist nicht ausgeschlossen. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Peter Ramsauer sagte am vergangenen Montag im Parteivorstand, ehemalige Wähler, die sich von der Bayern-Partei abgewandt hätten, würden als Begründung immer „die Namen von drei Politikern aus Berlin“ nennen.

Gemeint war nach Angaben des „Spiegel“ neben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt auch Bundesinnenminister Seehofer. Aus dessen Umfeld heißt es, der CSU-Chef wolle dem Druck nicht weichen. Er sei gewählter Parteivorsitzender und könne nicht einfach abgesetzt werden.

Seehofer will in jedem Fall weitermachen

Seehofer hat indes bekräftigt, auch nach der Landtagswahl in Bayern im Bundeskabinett und auf dem Posten des Parteivorsitzenden zu bleiben. Der „Welt am Sonntag“ sagte Seehofer auf die Frage, ob er weitermache: „Natürlich! Ich habe ein großes Werk zu verrichten. Ich will, dass die Politik wieder mehr auf die Anliegen der Bevölkerung schaut, für Recht und Ordnung sorgt, den Menschen Sicherheit gibt, auch soziale Sicherheit, und die Dinge im Griff hat. Diese Mission werde ich erfüllen.“ Schon als Gesundheitsminister habe er gelernt, „was ein Haifischbecken ist“. Politik ohne Kritik und Konflikte sei nicht zu haben.

Der Anspruch zu bleiben, gelte auch für den Vorsitz der CSU. „Ich bin von meinem Parteitag bis zum Herbst nächsten Jahres gewählt“, sagte Seehofer der „Welt am Sonntag“. Mit der Kritik aus den eigenen Reihen beschäftige er sich nicht. „Gegenwärtig wende ich meine ganze Kraft auf, unsere Partei zusammenzuhalten und unserem Kandidaten Markus Söder jeder Unterstützung zuteilwerden zu lassen. Nur vorsorglich weise ich darauf hin, dass wir in der Asylpolitik alles gemeinsam gemacht haben.“

Seehofer hält eine absolute Mehrheit bei Wahlen in Bayern nach wie vor für möglich. „2013 habe ich einen ganz schwierigen Wahlkampf führen müssen, denken Sie nur an die Verwandtenaffäre und die Nachwehen des Landesbank-Debakels. Trotzdem habe ich die absolute Mehrheit gewonnen.“