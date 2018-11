Seehofer will als CSU-Chef offenbar zurücktreten

Innenminister Horst Seehofer will offenbar als CSU-Chef zurücktreten: Der Noch-CSU-Vorsitzende hat laut übereinstimmender Medienberichte seinen Rückzug von der Parteispitze angekündigt. Der Bayerische Rundfunk berichtete am Sonntagabend unter Berufung auf „Parteikreise“, Seehofer habe dies auf einer CSU-Gremiensitzung in München angekündigt.

Demnach soll es Anfang 2019 einen Sonderparteitag mit einer vorgezogenen Neuwahl der CSU-Spitze geben. Entsprechende Gerüchte hatten schon seit Mittwoch die Runde gemacht. Seehofer selbst hatte solche Berichte aber noch in den letzten Tagen als „fette Ente“ zurückgewiesen.

Bei der Landtagswahl vor gut vier Wochen hatte die Partei schwere Verluste eingefahren. Anschließend war der Druck der eigenen Parteibasis auf den CSU-Vorsitzenden gestiegen.