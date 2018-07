Seehofer verschiebt Rücktritt von Ämtern – vorerst

Dramatische Politik-Stunden in Berlin und München am Sonntag: Im Asylstreit der Union hat CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer im Führungskreis seiner Partei seinen Rücktritt von seinen Ämtern am späten Abend angeboten – dann aber verschoben. Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hatte zuvor im ZDF-Sommerinterview ihre Position im Asylstreit bekäftigt.

Nach mehrstündigen Beratungen erklärte CSU-Vorsitzende, dass seine Partei im Interesse des Landes und der Handlungsfähigkeit von Koalition und Regierung heute noch einen letzten Klärungsversuch mit der CDU starten wolle. Erst dann falle die endgültige Entscheidung. „Ich habe ja gesagt, dass ich beide Ämter zur Verfügung stelle, dass ich das in den nächsten drei Tagen vollziehe und dass wir aber jetzt nochmals einen Zwischenschritt einlegen zu einer Verständigung mit der CDU“, sagte Seehofer in der Nacht in einer Erklärung.

Auch auf die große Schwesterpartei kommen nun entscheidende Stunden zu. Beugt sich Merkel der Forderung Seehofers zuvor registrierte Migranten an der deutschen Grenze zurückzuweisen oder nimmt sie seinen Rücktritt als Parteichef und Innenminister in Kauf? Nun darf man gespannt sein, was der heutige Tag bringt.