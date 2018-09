Seehofer: Heimatpolitik muss Bürger „emotional mitnehmen“

Innen- und Heimatminister Horst Seehofer (CSU) will mit seiner Heimatpolitik auch in Deutschland lebende Ausländer ansprechen. „Meine Heimatpolitik richtet sich an alle in Deutschland lebenden Menschen, auch an die anderer Herkunftskulturen und -regionen“, schreibt Seehofer in einem Gastbeitrag für die „Welt“ (Mittwochsausgabe). „Wer Deutschland als seine Heimat betrachtet und sich mit unseren Traditionen, Denk- und Lebensweisen identifiziert, integriert sich meist leicht.“

Eine erfolgreiche Heimatpolitik müsse dabei drei Voraussetzungen erfüllen: Sie müsse erstens gesellschaftliche Veränderungen und Probleme offen benennen und sich mit ihnen auseinandersetzen. Zweitens müsse sie Antworten auf die Suche nach Identität und Zugehörigen geben und dabei die Bürger „auch emotional mitnehmen“, schreibt Seehofer. „Und sie braucht drittens den Staat als Impulsgeber.“