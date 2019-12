Sechster Bayern-Sieg, CL-Aus für Bayer

Sechstes Spiel, sechster Sieg für den FC Bayern München in der Gruppenphase der UEFA Champions League (CL). Die Münchner gewannen auch ihr letztes Spiel in der Gruppe B am Mittwochabend gegen Tottenham Hotspur mit 3:1 und haben damit die Gruppenphase in der Königsklasse mit der maximalen Ausbeute von 18 Punkten abgeschlossen.

Für Bayer 04 Leverkusen lief es indes am Mittwochabend nicht so gut. Die Werkself unterlag in Gruppe D im letzten Spiel gegen Juventus Turin mit 0:2 und sind damit als Gruppendritter aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Im neuen Jahr geht es für Bayer aber international in der Europa League weiter.