In Bayern hat ein Glückspilz im Lotto 6aus49 mit „6 Richtigen“ fast eine Million Euro gewonnen.

Der Mann oder die Frau aus dem Freistaat erspielte am Mittwochabend bei der Lotterie 6au49 dank sechs Richtiger exakt 947.106,30 Euro, wie Lotto Deutschland mitteilte.

Der Lotto-Jackpot wurde indes zum 9. Mal in Serie nicht geknackt. Am Samstag, 8. August 2020, geht es deshalb in der Gewinnklasse eins um rund 22 Millionen Euro.