Sechs Lotto-Millionäre auf einen Schlag

Der mit über 15 Millionen Euro gefüllte Lotto-Jackpot im Spiel 6 aus 49 ist geknackt worden. Bei der Ziehung am vergangenen Samstag ist bundesweit ein Ticket mit einem Super-Sechser gezogen worden. Der Glückspilz aus Sachsen gewinnt exakt 15.518.060,30 Euro, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock mit.

Die 2. Gewinnklasse sorgte bei der Samstags-Spielrunde für fünf weitere neue Lotto-Millionäre. Dank „6 Richtiger“ erhalten die Gewinner – Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen (2) – in Rang zwei im Lottoklassiker jeweils genau 1.025.608,40 Euro überwiesen.

Der Spiel 77-Jackpot blieb indes unberührt und steht bei der nächsten Ausspielung am Mittwoch bei rund 1 Million Euro. Fünf Hauptgewinner hat es bei der Zusatzlotterie Super 6 gegeben. Jeweils 100.000 Euro werden dafür ausgezahlt. Gewonnen wurde in Bayern, Brandenburg, Niedersachsen und zweimal in Nordrhein-Westfalen.