Schwere Gewitter in vielen Teilen Deutschlands erwartet

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Teilen Deutschlands. Grund ist eine Kaltfront, die große Teile des Landes bis Freitagmorgen von Westen her überquert, teilte der Wetterdienst am Donnerstag mit. Betroffen seien Teile der Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Niedersachsen. Der Schwerpunkt der teils unwetterartigen Gewitter wird sich in den kommenden Stunden voraussichtlich langsam in die Osthälfte Deutschlands sowie in den Osten und Norden Bayerns verlagern.

Durch das Unwetter könne es zu Überflutungen von Kellern und Straßen sowie zu Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen durch Hagelschlag kommen, so der DWD. Örtlich seien zudem Blitzschäden möglich. Die Warnung gilt voraussichtlich bis in die erste Nachthälfte. Eine Verlängerung der Warnung und eine Ausdehnung auf weitere Gebiete ist laut Wetterdienst möglich.