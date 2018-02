Schweizer können am 4. März über Rundfunkgebühren abstimmen

Die Schweizer können in zwei Wochen darüber abstimmen, ob die Rundfunkgebühr in der Alpenrepbulik abgeschafft wird. Am Sonntag, den 4. März 2018, wird in einer Volksabstimmung darüber entschieden ob die sogenannten „Billag-Gebühren“ fallen oder nicht. Liberale und Rechtskonservatie bei den Eidgenossen haben die Volksinitiative auf den Weg gebracht.

Für die sogenannte „No Billag-Initiative“ stellen Radio- und Fernsehgebühren eine Zwangsgebühr dar, die die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen einschränken. Demnach sollte jeder selbst entscheiden können, für was er sein Geld ausgibt. Gefordert wird ein freier Markt. Die jährlichen Gebühren liegen in der Schweiz bei über 400 Franken für den Konsum von Radio und Fernsehen.

Gegner der Initiative sind der Meinung, dass das Angebot der Öffentlich-rechtlichen unverzichtbar sei. Die No-Billag-Initiative wolle in Wahrheit die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft – kurz SRG – abschaffen und den nationalen Zusammenhalt gefährden. Des weitern könnten unabhängige Informationen künftig auf der Stecke bleiben und die Informationsvielfalt verloren gehen, so die Gegner der Initiative.

Die SRG ist das größte Medienunternehmen in der Schweiz. In vier Landessprachen werden Informations- und Nachrichtensendungen angeboten. 17 Radio- und vier Fernsehprogramme werden derzeit ausgestrahlt. Am 4. März wird mit einem knappen Ausgang der Volksabstimmung gerechnet.