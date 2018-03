Schweizer für Rundfunkgebühren: Klare Mehrheit lehnt Aus ab

Schweizer sagen in einer Volksabstimmung „Ja“ zur Beibehaltung der Rundfunkgebühren: Die Bevölkerung in der Schweiz hat am Sonntag mehrheitlich für den Erhalt der Rundfunkgebühren gestimmt. Laut erster Hochrechnung nach Schließung der Wahllokale lehnt eine klare Mehrheit von fast Dreiviertel der Wähler eine Abschaffung des gebührenfinanzierten Rundfunks ab. Die „No Billag“-Gegner halten indes eine solche Zwangsgebühr nicht mehr für zeitgemäß.

Für die überwiegend durch Gebühren finanzierte Rundfunkanstalt SRG ein erfreuliches Resultat. „Natürlich ist es ein guter Tag für die SRG, denn die Stimmbevölkerung hat mit ihrem Votum die Legitimierung des medialen Service public untermauert“, sagte SRG-Verwaltungsratspräsident Jean-Michel Cina.

Vor dem Hintergrund der kontrovers geführten Debatte bildet der heutige Tag für die SRG einen Neuanfang, an den auch klare Erwartungen geknüpft sind, heißt es in einer Mitteilung des Medienhauses weiter. Man werde sich an neue finanzielle Rahmenbedingungen und an neue gesellschaftliche Bedürfnisse anpassen. Die SRG will nun in einem ersten Schritt die Umsetzung dreier Reformpakete an die Hand nehmen und gleichzeitig weitere Reformen erarbeiten.