Schweiz und Kroatien bei Fußball-WM dabei

Die Schweiz und Kroatien haben ihre Tickets für die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland gelöst. Die Schweiz setzte sich in den Playoff-Spielen gegen Nordirland durch. Kroatien konnte sich gegen das Team aus Griechenland behaupten und damit seine fünfte WM-Teilnahme klarmachen. Damit stehen nund 28 von 32 Teilnehmern für die WM-Endrunde fest.

Am Montag spielen dann Italien und Schweden um den Einzug in die Endrunde. Am Dienstag können die Iren gegen Dänemark zum 4. Mal eine WM-Teilnahme klarmachen. Am Mittwoch und Donnerstag können sich dann in den Begegnungen Australien gegen Honduras und Peru gegen Neuseeland die beiden letzten Teams für die WM-Endrunde qualifizieren. Die Gruppenauslosung zur Fußball-WM 2018 in Russland findet am 1. Dezember statt.