Schweiz erreicht Nations-League-Endrunde

Nach England und Portugal hat auch die Schweiz die Endrunde in der Fußball Nations League erreicht: Die Schweizer Kicker haben ihr letztes Spiel in der Gruppe 2 der Liga A gegen Belgien am Sonntagabend gewonnen. In Luzern siegten die Eidgenossen gegen den EM-Dritten mit 5:2. Damit ist die Schweiz Gruppensieger und für das Finalturnier im Juni nächsten Jahres in Portugal qualifiziert.

Die Endrunde 2019 der UEFA Nations League bestreiten die vier Gruppensieger aus der Liga A. Bei der Endrunden-Auslosung der UEFA Nations League am 3. Dezember werden die beiden Spielpaarungen im Halbfinale festgelegt. In Gruppe 1 der Liga A haben noch Frankreich und Niederlande die Chancen auf den Halbfinaleinzug.