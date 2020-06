Schweiz: Drei Deutsche tot

Am Sonntagnachmittag wurden in einer Wohnung in Eschenz, im Schweizer Kanton Thurgau, ein 38-jähriger Mann und zwei Kinder im Alter von 4 und 7 Jahren tot aufgefunden. Die Kantonspolizei Thurgau geht von einem Tötungsdelikt aus.

Bei den Verstorbenen handele es sich um einen 38-jährigen Mann und zwei Kinder im Alter von 4 und 7 Jahren. Sie seien deutsche Staatsangehörige, teilte die Kantonspolizei mit.

Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unbekannt. Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau ermittelt.