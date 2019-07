Schwedinnen holen 3. Platz bei Fußball-WM

Die schwedischen Fußballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft in Frankreich das Spiel um Platz drei gewonnen. Die Skandinavierinnen siegten am Samstag in Nizza mit 2:1 gegen Englands Frauen und sicherten sich damit Bronze.

In einem unterhaltsamen Spiel fielen alle Tore bereits vor dem Pausentee. Asllani und Jakobsson trafen für Schwedens Frauen, Kirby gelang für die englische Nationalelf der Ehrentreffer.

Am Sonntag steigt in Lyon das Finale der Fußball-Frauen-WM 2019. Das Endspiel bestreitet Titelverteidiger USA gegen den amtierenden Europameister Niederlande.