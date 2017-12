Schwache Passwörter weiter beliebt

Wenn es um Passwörter geht sind immer noch viele Deutsche doch recht leichtsinnig. Zu diesem Ergebnis kommt das Potsdamer Hasso-Plattner-Institut. Demnach befindet sich in der Auswertung von rund 13 Millionen E-Mail-Adressen die Ziffernfolge „123456“ erneut auf dem Spitzenplatz. In den Top 5 befinden sich auch die unsicheren Kombinationen „123456789“, „1234“, „12345“ und „12345678“.

Ein Blick auf die Top Ten der in Deutschland meistgenutzten Passwörter zeigt, dass auch simple Passwörter wie „hallo“ oder „passwort“ weiter beliebt sind. „Es gibt keinen 100-prozentigen Schutz vor Identitätsdiebstahl“, so HPI-Direktor Christoph Meinel. „Aber wer sein Passwort auf dieser Liste entdeckt, sollte es schnellstmöglich ändern.“ Für kriminelle Hacker sei es ein Leichtes, über schwache Passwörter Zugriff auf persönliche Informationen und Accounts zu bekommen und der Handel mit gestohlenen Identitäten wachse stetig.

Leistungsstarke Rechner könnten in kürzester Zeit Millionen von möglichen Passwörtern generieren und mit verschleierten Passwörtern abgleichen. „Passwörter, die maximal aus sechs Zahlen bestehen, können in wenigen Minuten errechnet werden“, so Meinel weiter. Das Institut empfiehlt lange Passwörter mit mindestens 15 Zeichen und rät einen Mix aus Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen zu verwenden.

Die Top Ten deutscher Passwörter