Schumacher-Familie bedankt sich

Einen Tag vor Michael Schumachers 50. Geburtstag hat sich seine Familie mit einem Statement an die Öffentlichkeit gewandt. Auf der offiziellen Facebook-Seite des Formel-1-Rekordweltmeisters heißt es: „Wir freuen uns darüber und möchten uns von ganzem Herzen bedanken dafür, dass ihr Michaels 50. Geburtstag morgen gemeinsam mit ihm und mit uns feiert.“

Weiter schreibt die Familie: „Ihr könnt euch sicher sein, dass er in besten Händen ist und wir alles Menschenmögliche tun, um ihm zu helfen. Bitte habt Verständnis, wenn wir uns nach Michaels Wünschen richten und ein so sensibles Thema wie Gesundheit, so wie früher auch immer, in der Privatsphäre belassen.“