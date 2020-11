Schüsse in der Wiener Innenstadt – mehrere Verletzte.

Die Polizei in Wien berichtet via Twitter über einen größeren Einsatz in der Innenstadt mit mehreren Schusswechseln.

Es gebe mehrere verletzte Personen, heißt es bei dem Kurznachrichtendienst. Man sei mit allen möglichen Kräften vor Ort im Einsatz.

Die genaueren Umstände sind zunächst noch unklar. Die Polizei bittet alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet zu meiden.