Schrittweise Grenzöffnung

Kabinett für Öffnung der Grenzen – Grenzkontrollen in Deutschland werden gelockert. Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Infektionslage der Corona-Pandemie, sollen die Kontrollen an den deutschen Grenzen ab diesem Wochenende schrittweise gelockert werden. Das hat das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen.



Die Kontrollen an den Grenzen zu Österreich, Frankreich und der Schweiz werden ab dem 16. Mai schrittweise gelockert. Die Grenze zu Luxemburg werde ab Ende der Woche bereits komplett geöffnet. Ab Mitte Juni sei das Ziel „wieder einen freier Reiseverkehr in Europa zu haben“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).



Für die EU-Außengrenzen hat die Europäische Kommission vorgeschlagen, die Beschränkungen für Einreisen aus Drittstaaten bis zum 15. Juni 2020 zu verlängern. Dieser Empfehlung wird Deutschland entsprechen, so der Minister.