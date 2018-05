Schriftsteller Tom Wolfe gestorben

Der Schriftsteller und Journalist Tom Wolfe ist tot. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Wolfes Agenten. Der US-Amerikaner starb demnach bereits am Montag im Alter von 87 Jahren in einem New Yorker Krankenhaus. Wolfes Debüt-Roman „Fegefeuer der Eitelkeiten“ erschien 1987.

Wolfe war einer der wichtigsten Autoren der Gegenwartsliteratur. Er gilt zusammen mit Truman Capote, Norman Mailer, Hunter S. Thompson und Gay Talese als Gründer des „New Journalism“. Dabei wird in nichtfiktionalen Texten verstärkt auf literarische Stilmittel zurückgriffen.