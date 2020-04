Scholz: Hotels und Gaststätten im Blick

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will Hoteliers und Gastronomen unter die Arme greifen, die ihren Betrieb wegen der Coronakrise nicht so schnell wieder öffnen dürfen. In einem Interview, dass in der Zeitung „Welt am Sonntag“ zu finden ist, sagte Scholz:

„Natürlich schauen wir genau, ob und wo wir gezielt weitere Hilfen benötigen. Wir haben vor allem jene Branchen im Blick, für die es noch nicht so schnell wieder losgeht. Das Hotel- und Gaststättengewerbe gehört sicherlich dazu.“

Die Branche hat seit Wochen wegen der erheblichen Einschränkungen zu kämpfen. Seit Ausbruch der Krise haben die Betriebe Umsatzeinbußen in Milliardenhöhe. Etwa jedem dritten Gastro-Betrieb droht das Aus.

„Wir mussten als Erstes schließen und werden wohl auch mit am längsten zu leiden haben … Wenn wir keine zusätzliche Unterstützung bekommen, werden bis zu 70.000 gastronomische Betriebe sterben“, sagte Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in einem Interview mit der „Bild am Sonntag„.