Schnapszahl-Hochzeiten sehr beliebt

„Schnapszahlen“ erfreuen sich in Bayern nach wie vor großer Beliebtheit für Eheschließungen.

Am „Schnapszahl“-Tag 19.9.2019 wurden in Bayern 1.044 Ehen geschlossen, am 20.2.2020 gaben sich sogar 1.071 Ehepaare das Ja-Wort, teilte das Bayerisches Landesamt für Statistik mit. Damit erfreuen sich die sogenannten „Schnapszahltage“ weiterhin großer Beliebtheit für den Start in den Bund des Lebens.

Die Popularität der Schnapszahlen zum Heiraten zeigt auch der Vergleich des 20.2.2020 mit dem 20.2.2019. Den 1.071 Eheschließungen am 20.2.2020, ebenfalls ein Donnerstag, standen nur 49 am 20.2.2019, einem Mittwoch, gegenüber.

2019 wurden im Freistaat insgesamt 68.501 Ehen geschlossen, was einem Durchschnitt von 188 Hochzeiten pro Kalendertag entspricht. Mit über 24.300 geschlossenen Ehen war der Freitag im vergangenen Jahr der bevorzugte Wochentag für den hoffentlich schönsten Tag des Lebens.