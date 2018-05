Der Schlagersänger Jürgen Marcus ist tot. Er starb bereits Mitte Mai im Alter von 69 Jahren in München, teilte sein Management am Dienstag mit. Marcus, der bürgerlich Jürgen Beumer hieß, feierte in den 1970er-Jahren seine größten Erfolge.

Zu seinen bekanntesten Titeln zählen „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“, „Ein Festival der Liebe“ und „Ein Lied zieht hinaus in die Welt“. In den letzten Jahren hatte er sich bereits aus gesundheitlichen Gründen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.