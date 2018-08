„Schlag den Henssler“: Student gewinnt 250.000 Euro

Am Samstagabend gab es bei ProSieben wieder die Spielshow „Schlag den Henssler“ zu gucken. Student Christopher Jemitola aus Hannover durfte gegen den TV-Koch antreten und um 250.000 Euro spielen.

Nach 13 Spielen und einem fast fünfstündigen Spiele-Marathon hieß es am Ende 62:29 für Christopher. Jubel beim 28-jährige Jura-Studenten nach dem letzten Spiel: Er hat eine glatte Viertelmillion Euro gewonnen.

Moderiert wurde „Schlag den Henssler“ wie üblich von Elton. Als Music-Acts gab es Vanessa Mai feat. Olexesh („Wir 2 immer 1“), Aloe Blacc („Brooklyn in the Summer“) und Kovacs („It’s the Weekend“) zu sehen.