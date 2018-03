„Schlag den Henssler“-Kandidat räumt 1 Million Euro ab

Nach drei Siegen in Folge musste sich Steffen Henssler zum ersten Mal in seiner ProSieben-Reihe „Schlag den Henssler“ am gestrigen Samstagabend geschlagen geben. Kandidat Xabier aus Würzburg hat den TV-Koch in der Spielshow geschlagen.

Nach einem fast fünfstündigen Spiele-Marathon hieß es am Ende 65:26 für Xabier. Der 37-jährige Mathe- und Sportlehrer ist jetzt Millionär, er hat eine glatte Million Euro gewonnen.

„Ich habe noch nicht realisiert, dass ich eine Million Euro gewonnen habe“, sagte Xabier im Anschluss nach seinem Sieg. Steffen Henssler gratulierte dem Gewinner: „Xabier hat völlig verdient gewonnen.“