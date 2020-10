Schiffer ist „Woman of the Year“

Für das Stil-Magazin „GQ Gentlemen’s Quarterly“ ist das Supermodel Claudia Schiffer „Woman of the Year“ („Frau des Jahres“).

Am 29. Oktober verleiht GQ die „Men of the Year“-Awards 2020 – zum 22. Mal. Jeder der möchte kann dieses Mal live dabei sein. Wegen Corona wird es ein Online-Event statt eine Live-Gala.

Veröffentlicht werden die Clips am 29. Oktober auf „GQ.de“ und in den Social-Media-Kanälen des Magazins. Um 16.30 Uhr startet die Verleihung, um voraussichtlich 20 Uhr endet der Online-Event.