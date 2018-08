Schießerei bei Gamer-Turnier in den USA

Im US-Bundesstaat Florida hat es am Sonntag Tote und Verletzte bei einem Amoklauf gegeben. In Medienberichten war von mindestens vier Toten und elf Verletzten die Rede. Die Polizei von Jacksonville bestätigte „Multiple fatalities at the scene“.

Der Vorfall ereignete sich am „Jacksonville Landing“, einer am Wasser gelegenen Einkaufsmeile, bei einem Turnier für Videospiele, dem Madden NFL video game tournament.

Im Internet verbreiteten sich Aufnahmen, die Teilnehmer des Spiele-Turniers zeigen, dann sind im Hintergrund Schüsse und Schreie zu hören. Die genauen Umstände waren zunächst unklar. Die Polizei rief dazu auf, die Gegend zu meiden.