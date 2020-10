Die Filmwelt trauert um einen ganz Großen – der britische Schauspieler Sir Thomas Sean Connery ist tot.

Der britische Schauspieler, Filmproduzent und Oscar-Preisträger sei im Alter von 90 Jahren in der Nacht auf den Bahamas gestorben, teilte die BBC unter Berufung auf seine Familie mit.

Connery spielte während seiner Schauspielkarriere in unzähligen Top-Filmen mit. Unter anderem in „James Bond 007 – Goldfinger“, „Der Name der Rose“ und „Highlander – Es kann nur einen geben“.