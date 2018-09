Schalke unterliegt Hertha, Leipzig spielt Remis gegen D’dorf

Zum Abschluss des zweiten Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC Berlin beim FC Schalke 04 am Sonntagabend mit 2:0 gewonnen. Ondrej Duda schoss in der 15. Minute den ersten Treffer. Kurz zuvor hatte Schalkes Daniel Caligiuri einen Handspiel-Foulelfmeter verschossen.

Ansonsten war die Partie lange Zeit nicht schön anzusehen, Schalke hatte keine Ideen und die Hertha war nur mit Gegenhalten beschäftigt. In der sechsten Minute der Nachspielzeit war es dann aber wieder Duda, der erhöhte.

Damit ist die Hertha nach zwei Siegen in zwei Spielen punktgleich mit den Bayern und mit Wolfsburg, allerdings wegen nur insgesamt drei Toren auf Platz drei. Schalke bleibt punktlos auf Platz 15, dahinter sind Leverkusen, Freiburg und ganz hinten Stuttgart.

Leipzig gegen Düsseldorf 1:1

Bereits am Nachmittag haben sich RB Leipzig und Aufsteiger Fortuna Düsseldorf mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer eine muntere Begegnung, in der die Düsseldorfer die besseren Chancen hatten.

Die Leipziger hatten vor allem zu Beginn Probleme, das Spiel unter Kontrolle zu bekommen. Nach dem Seitenwechsel machten die Gäste Druck und gingen in der 47. Minute durch einen Treffer von Matthias Zimmermann in Führung. Die Sachsen waren im Anschluss bemüht, es fehlte ihnen aber zunächst an Ideen. Jean-Kevin Augustin sorgte schließlich in der 68. Minute für den Ausgleich.

Der Treffer wirkte in der Entstehung etwas glücklich, nach dem Tor waren die Leipziger dann aber am Drücker. Sie wollten sich offensichtlich nicht mit nur einem Punkt zufriedengeben. Die Gäste verteidigten aber gut und ließen sich den Punktgewinn nicht mehr nehmen.