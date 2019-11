Schalke und Gladbach eröffnen Buli-Rückrunde

Die Rückrunde der laufenden Saison in der Fußball-Bundesliga wird mit dem Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach eröffnet. Das hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) bekanntgegeben.

Die Partie zwischen den Königsblauen und den Fohlen am Freitagabend, 17. Januar 2020 ist um 20.30 Uhr live im Free-TV beim ZDF sowie bei DAZN zu sehen.

Am 18. Spieltag finden dann am Samstag, 18. Januar, weitere sechs Begegnungen statt. Am Sonntag (19. Januar) werden die beiden letzten Partien des 18. Spieltags ausgetragen.