Schalke startet mit Niederlage, Frankfurt mit Sieg

Vize-Meister FC Schalke 04 hat zum Start in die 56. Bundesligasaison eine Auswärtsniederlage kassiert. Die Königsblauen unterlagen beim VfL Wolfsburg am Samstagnachmittag mit 1:2. Pokalsieger Eintracht Frankfurt hat indes zum Saisonauftakt beim SC Freiburg mit 2:0 gewonnen.

Ebenfalls Siege gab es für den FC Augsburg beim Aufsteiger Fortuna Düsseldorf mit 2:1 und für die Elf von Hertha BSC Berlin, die gegen den 1. FC Nürnberg mit 1:0 erfolgreich war. Werder Bremen und Hannover 96 teilten sich nach einem 1:1 die Punkte.

Der FC Bayern München hatte bereits am Freitagabend mit 3:1 gegen Hoffenheim gewonnen. Am Samstagabend lautet das Topspiel Borussia Mönchengladbach gegen Bayer 04 Leverkusen. Am Sonntag spielen dann noch FSV Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart und Borussia Dortmund gegen RB Leipzig.