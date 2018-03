Zum Auftakt des 26. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 beim FSV Mainz 05 gewonnen. Die Königsblauen siegten im Freitagsspiel am Abend mit 1:0. Den Siegtreffer erzielte Caligiuri in der 55. Spielminute. Für die Schalker ist es der vierte Dreier in Folge und damit festigt der Bundesligist seinen zweiten Tabellenrang mit nun 46 Punkten.