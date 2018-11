Schalke siegt, BVB verliert, Barca im Achtelfinale

In der Champions League gewinnt Schalke 04 gegen Galatasaray Istanbul mit 2:0, BVB unterliegt bei Atlético Madrid mit 0:2. Barcelona als erstes Team im Achtelfinale.

Am vierten Spieltag der Champions League hat Borussia Dortmund am Dienstagabend in Gruppe A auswärts gegen Atlético Madrid mit 0:2 verloren. In der parallel ausgetragenen Partie siegte der FC Schalke 04 in Gruppe D gegen Galatasaray Istanbul mit 2:0.

Die Königsblauen haben mit dem Sieg gegen die Türken einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Der BVB hat durch die Niederlage bei den Spaniern den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde verpasst.

Der FC Barcelona hat indes bereits vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Barca spielte in Gruppe B bei Inter Mailand 1:1-Remis und sicherte sich damit als erstes Team die Teilnahme für die Runde der letzten 16 in der Königsklasse.