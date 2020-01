Schalke-Sieg zum Start in die Rückrunde

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 ist mit einem souveränen Sieg in die Rückrunde gestartet. Die Knappen haben am Freitagabend gegen den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach klar mit 2:0 gewonnen.

Mit dem Sieg rücken die Schalker zumindest bis Samstag auf den vierten Tabellenrang vor. Gladbach verharrt vorerst auf Platz zwei hinter dem RB Leipzig.

Der Tabellenführer aus Sachsen erwartet am Samstagabend Aufsteiger Union Berlin. Leipzigs schärfste Verfolger müssen auswärts ran.

Borussia Dortmund gastiert bereits am Nachmittag in Augsburg. Titelverteidiger FC Bayern München spielt am Sonntag bei Hertha BSC.