Schadenersatz für zu kleine Wohnung

Wohnung war kleiner als im Kaufvertrag angegeben – Oberlandesgericht Stuttgart spricht Käufer Schadenersatz zu: Der 14. Zivilsenat des OLG Stuttgart hat in einem Schadensersatzprozess wegen einer unzutreffenden Angabe zur Größe einer Eigentumswohnung die Entscheidung des Landgerichts Stuttgart im Wesentlichen bestätigt und den Wohnungskäufern Schadensersatz in Höhe von rund 18.000 Euro zugesprochen (Az.: 14 U 44/18).

Was war passiert?

Der Eigentümer hatte die Wohnung in Stuttgart-Bad Cannstatt zunächst auf einem Onlineportal mit 98 Quadratmetern angegeben. Noch vor dem Kaufvertragsabschluss korrigierte der Verkäufer der Immobilie die Wohnungsgröße auf „ca. 89 Quadratmeter“. Tatsächlich war die Wohnung nur 78,2 Quadratmeter groß und so zu einem Kaufpreis von 250.000 Euro im an den Erwerber und Kläger verkauft worden.

Die OLG-Entscheidung

„Wer ohne konkrete Anhaltspunkte Angaben über die Wohnungsgröße ins Blaue hinein macht und seine Ungewissheit darüber nicht offenbart, handelt schuldhaft und beeinflusst dadurch das Kaufverhalten“, so das OLG. „Die Kläger könnten daher den sogenannten Vertrauensschaden verlangen d.h. den Betrag, um den sie die Wohnung zu teuer erworben haben“, heißt es weiter. Bei der Minderung des Kaufpreises ist laut des OLGs die Zirkaangabe („ca. 89 m²“) des Verkäufers zu berücksichtigen.

„Nur beim Überschreiten eines bestimmten, von der Zirkaangabe abgedeckten Rahmens komme ein Ersatzanspruch der Käufer in Betracht. Zu der Frage, wie hoch eine aufgrund der Zirkaangabe erlaubte Abweichung von der tatsächlichen Größe sein dürfe, könne die BGH-Rechtsprechung zur Wohnraummiete allerdings nicht herangezogen werden. Vielmehr sei beim hier vorliegenden Sachverhalt eine bis zu 5-%ige Abweichung von der Größenangabe des Verkäufers noch zulässig. Da die tatsächliche Abweichung hier jedoch bei rund 12 % läge, sei jedenfalls ein Schadensersatz für die von 89 m² abzüglich 5 %=84,55 m² abweichende Differenz zur tatsächlichen Wohnungsgröße in Höhe von noch 6,35 m², multipliziert mit dem Quadratmeterpreis, zu leisten“, so das OLG.