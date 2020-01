Savills verwaltet so viel Vermögen wie nie

Der internationale Immobilien-Investmentmanager Savills Investment Management (Savills IM) hat 2019 weltweit Transaktionen mit einem Volumen von 3,5 Milliarden Euro getätigt – davon 3 Milliarden Euro in Europa und 500 Millionen Euro in Asien. Mit 2,2 Milliarden Euro entfiel der Großteil auf Ankäufe, veräußert wurden Immobilien im Wert von rund 1,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen verwaltet damit ein Rekordvermögen von fast 21 Milliarden Euro.

Im vergangenen Jahr erfolgten insgesamt 81 Transaktionen in 16 Ländern. Für institutionelle Investoren aus Deutschland transferierte Savills IM mehr als 1,1 Milliarden Euro. Hiervon entfielen 653 Millionen Euro auf Ankäufe und 473 Millionen Euro auf Verkäufe. In Deutschland wurden neun Objekte mit einem Volumen von rund 485 Millionen Euro erworben.

Hervorzuheben sind hierbei der Erwerb eines Grade A-Bürogebäudes in München für den Club Deal-Spezialfonds „Savills IM Real Invest 1“ sowie die Unterzeichnung eines Kaufvertrags für einen im Bau befindlichen Logistikkomplex in Ansbach im Großraum Nürnberg für den Logistikfonds „Savills IM European Logistics Fund 2“ (ELF2).

Auch der Geschäftsbereich der strategischen Partnerschaften entwickelt sich erfolgreich und vermeldete zum Jahresende 2019 den Ankauf von zwei Amazon-Logistikobjekten in Dortmund im Auftrag eines Konsortiums institutioneller Investoren aus Südkorea für 140 Millionen Euro.

Ein Schwerpunkt lag 2019 auf der Akquisition von Logistikimmobilien: Es wurden europaweit Logistikobjekte mit einem Volumen von 1,25 Milliarden Euro angekauft. Aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage nach Logistikinvestments erfolgte im September die Auflage des deutschen Immobilien-Spezialfonds „Savills IM European Logistics Fund 3“ (ELF 3).

Im Fokus der Strategie stehen Investitionen in drittverwendungsfähige hochwertige Distributionszentren und Umschlagsanlagen in den liquiden Logistik-Kernmärkten Europas. Der Fonds hat bereits Kapitalzusagen in Höhe von über 160 Millionen Euro erhalten. Er tritt die Nachfolge des erfolgreichen Vorgängerfonds ELF 2 an, der mit 560 Millionen Euro Eigenkapital mehr als das doppelte der ursprünglich angestrebten Mittel eingesammelt hatte und bereits Anfang 2019 für neue Anleger geschlossen wurde.