Savills IM erwirbt Distributionszentrum in Frankreich

Der Immobilien-Investmentmanager Savills Investment Management (Savills IM) hat für den von ihm gemanagten pan-europäischen Savills IM European Logistics Fund 2 (ELF 2) ein Distributionszentrum in Beychac-et-Caillau im Großraum Bordeaux erworben. Verkäufer der Immobilie ist der angelsächsische Investmentmanager Northwood Investors, vertreten durch STAM Europe. Der Kaufpreis beläuft sich auf 33 Millionen Euro.

Das Objekt entspricht den Anforderungen an ein modernes Distributionszentrum und verfügt über eine Gesamtfläche von rund 35.600 Quadratmetern. Das Gebäude ist langfristig an ein Tochterunternehmen der Carrefour Gruppe vermietet. Bei der Immobilie handelt es sich um den größten von insgesamt sechs Logistikstandorten des Mieters. Das Objekt profitiert insbesondere von seinem Standort sowie seinem hohen Grad der Drittverwendungsfähigkeit. Der Standort Beychac-et-Caillau im Osten von Bordeaux ist ein etablierter Logistikstandort und verkehrsgünstig in der Nähe der Ringautobahn von Bordeaux gelegen.

Auf der Käuferseite waren KPMG, Savills BPC, De Pardieu, Allez & Associés Notaires sowie JLL Valuation beratend tätig. Die Verkäuferseite wurde von BNP Paribas Real Estate sowie Attal & Associés Notaires beraten.

Daniel Hohenthanner MRICS, Fondsmanager des ELF 2 bei Savills IM, sagt: „Dies ist die elfte Transaktion für unseren europäischen Logistikfonds. Aufgrund der wachstumsstarken Lage und der langfristigen Vermietung an ein bonitätsstarkes Unternehmen passt dieses Objekt sehr gut in die Strategie unseres Logistikfonds. Darüberhinaus freut es uns, dass wir uns in einem sehr kompetitiven Investmentmarkt vier weitere hochwertige Objekte in Frankreich, Polen und den Niederlanden off-market sichern konnten, so dass der Fonds kurzfristig weiterwachsen wird und kontinuierlich diversifiziert“.

Der Savills IM European Logistics Fund 2 ist ein offener Spezialfonds, der sich im Aufbau befindet. Bisher wurden elf Objekte erworben. Der Fonds ist speziell auf die Bedürfnisse von deutschsprachigen institutionellen Anlegern ausgerichtet, die im Hinblick auf das Risikoprofil ein „Core“-Produkt mit attraktiver Ausschüttung suchen. Der Fonds investiert in Logistikimmobilien mit einer Grade A-Objektqualität in den liquiden europäischen Kernmärkten.