Sausalitos will Filialzahl deutlich erhöhen

Die Cocktailbar-Kette Sausalitos will in den kommenden Jahren stark expandieren. Die Zahl der Filialen soll von aktuell 43 auf rund 100 mehr als verdoppelt werden, sagte Geschäftsführer Christoph Heidt der „Welt am Sonntag“. Im Fokus würden die Mittelstädte ab 100.000 Einwohnern stehen.

Zudem will der Manager das Systemgastronomie-Konzept auch im Ausland etablieren. „Die Auslandsexpansion ist ein erklärtes Ziel“, so der Geschäftsführer. Starten wird Sausalitos in Österreich, konkret in Salzburg und Innsbruck. Langfristig plant Heidt zudem die Expansion nach Amerika, zum Beispiel in die Uni-Städte.