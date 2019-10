Sau-cooles Utensil: Hartwich ist „Brillenträger 2019“

TV-Moderator Daniel Hartwich ist zum „Brillenträger des Jahres 2019“ gekürt worden. Das teilte das Kuratorium Gutes Sehen (KGS) mit. Eine Brille ist ein „sau-cooles Utensil“, das möglichst jeder haben sollte, sage der RTL-Moderator.

Eine Augenoperation hat der mehrfach ausgezeichnete TV-Star, der seit Jahren unter anderem für Sendungen wie „Das Supertalent“, „Let´s dance“ und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ vor der Kamera steht, noch nie in Betracht gezogen.

Die Auszeichnung „Brillenträger des Jahres“ wird an Prominente vergeben, die Sympathie wecken, Spaß am Brillentragen vermitteln und so möglichst vielen Menschen die Angst vor Sehtest und Brille nehmen. Für Hartwich ist die Ehrung nach eigenen Angaben auch eine Chance, mit einem weit verbreiteten Vorurteil auszuräumen.

„Viele denken, dass ich die Brille nur aus modischen Erwägungen trage. Dabei bin ich Brillenträger, seitdem ich denken kann“, so Hartwich. Als Kind habe er unter der einseitig abgeklebten Brille sehr gelitten, die er damals tragen musste. Inzwischen bekennt sich der zweifache Vater jedoch seit vielen Jahren seiner Weitsichtigkeit und weiß, wie wichtig es ist, Sehschwächen bereits im Kindesalter zu korrigieren.