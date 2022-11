Sarah Connors „Not So Silent Night“ Top in den Album-Charts

Ranking der offiziellen deutschen Album- und Single-Charts: Chart Update vom Freitag, 25. November 2022 ist.

Nummer 1 in den Album-Charts ist Sarah Connors mit „Not So Silent Night“. In den Single-Charts steht Peter Fox feat. Inéz mit dem Song „Zukunft Pink“ weiter an der Spitze.