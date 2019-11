Sarah Connor sagt Konzerte ab

Sarah Connor hat ihre beiden Konzerte in Mannheim (Dienstag, 05.11.) und Zürich (Mittwoch, 06.11.) abgesagt. Auf Instagram gab die 39-jährige Popsängerin gesundheitliche Gründe als Ursache für die Absage der beiden Shows an.

„Die letzte Nacht war die schlimmste seit vielen Jahren. Ich habe eine fette Bronchitis und muss, ob ich will oder nicht, ein paar Tage im Bett bleiben. Mein Team arbeitet fieberhaft an Nachholterminen. Sobald ich was weiss, sage ich Euch Bescheid!“, schreibt Connor auf ihrem Insta-Account.